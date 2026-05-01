Reafirmemos la unidad desde Jovellanos

Jovellanos.- En este municipio se desarrolla con fuerza la campaña Mi firma por la Patria, como parte de la movilización nacional que recorre toda Cuba. Cada firma es un gesto de apoyo consciente a la Revolución y a nuestro proyecto de sociedad, un acto de compromiso con la identidad nacional y con el futuro que construimos juntos.

Las cuadras y comunidades del municipio se suman con entusiasmo, enlazando este esfuerzo con la celebración del Primero de Mayo, jornada de orgullo obrero y de reafirmación de la fuerza de nuestro pueblo.

La iniciativa también envía un mensaje claro de resistencia: Cuba no se doblega ante chantajes ni presiones políticas externas. Frente a las medidas hostiles del gobierno de Donald Trump, Jovellanos responde con unidad, confianza y amor por la justicia de su causa.

Mi firma por la Patria es símbolo de responsabilidad y certeza de que la Revolución sigue siendo el camino para defender la soberanía y garantizar el bienestar de todos.