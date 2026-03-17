5 de abril de 2026

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Celebran propuesta Exploradores en la calle en Pedro Betancourt

17 de marzo de 2026 Yadiel Barbón Salgado
La propuesta buscó afianzar valores de solidaridad, respeto y organización, al tiempo que reafirmó el papel de los educandos como protagonistas del quehacer comunitario

Pedro Betancourt.- Con la premisa de mostrar sus habilidades dentro del Movimiento de Pioneros Exploradores y fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, los alumnos de la institución educativa 17 de Mayo, perteneciente a la demarcación betancourense de Manuelito, efectuaron la actividad Exploradores en la calle.

La cita comprendió la puesta en práctica de ejercicios de orientación, caminatas y técnicas de nudos y amarres, así como el cuidado del entorno natural y urbano, donde los infantes materializaron los saberes adquiridos como parte de su formación escolar.

Al decir de Royslán Cámbara Sosa, primer secretario del Partido en el territorio, más allá del componente técnico la propuesta buscó afianzar valores de solidaridad, respeto y organización, al tiempo que reafirmó el papel de los educandos como protagonistas del quehacer comunitario, artífices en la protección medioambiental y futuros defensores de la identidad nacional.

Los responsables convidaron a dar continuidad en otros espacios a esta iniciativa que, a su vez, reflejó el interés del plantel estudiantil respecto a la vinculación del aprendizaje escolar con experiencias que promueven la responsabilidad ciudadana y la preparación para la vida en sociedad.

  • Fotos: Perfil de la Dirección municipal de Educación en Facebook

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