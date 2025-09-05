5 de septiembre de 2025

Desarrollarán Festival del Manatí en la Ciénaga de Zapata

La Empresa para la Conservación de la Ciénaga de Zapata, junto a la Filial Universitaria Municipal y el Proyecto de Desarrollo Local Libre Imagen Arte y Conservación, se unen para invitar a la comunidad a participar en el Festival del Manatí 2025.

Este evento se llevará a cabo el próximo domingo, 7 de septiembre, en varios espacios de este territorio, al sur de la geografía matancera, con el apoyo del Proyecto Transformaciones Comunitarias, la Alianza del Gran Caribe para el Manatí y el Instituto de Investigaciones del Clearwater Marine Aquarium, así como el Wilder Caribbean Manatee Alliance.
El festival tiene como objetivo celebrar la riqueza natural y cultural de la región, al tiempo que promueve la conservación del manatí, una especie emblemática del Caribe. Este encuentro festivo no solo busca aumentar la conciencia sobre la importancia de proteger este mamífero marino, sino también fortalecer el compromiso colectivo hacia un desarrollo sostenible que respete y valore la identidad local y los recursos naturales.
Entre las actividades destacadas del festival se incluyen visitas a estaciones de conservación donde los participantes podrán aprender sobre los esfuerzos realizados para proteger el hábitat del manatí. Además, se ofrecerán talleres comunitarios y educativos enfocados en temas de biodiversidad, conservación, artesanía y arte popular, brindando a los asistentes una oportunidad única para conectar con su entorno y adquirir nuevos conocimientos. El festival también contará con presentaciones artísticas y culturales que reflejan la herencia local, así como juegos, concursos y actividades diseñadas específicamente para niños y jóvenes.
Estas dinámicas no solo sirven para entretener a los más pequeños, sino que también fomentarán un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el medio ambiente desde  edades tempranas. Las proyecciones audiovisuales y conversatorios complementarán las actividades, ofreciendo un espacio para el diálogo y el aprendizaje compartido.
Este evento es una excelente oportunidad para que instituciones locales, estudiantes, familias y visitantes se unan en un esfuerzo común por la conservación.
El Festival del Manatí 2025 se presenta como un espacio inclusivo donde todos pueden contribuir al desarrollo sostenible de la región.

