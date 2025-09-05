Comenzó en La Habana Expoboda 2025

La segunda edición de Expobodas 2025, iniciativa de la agencia de viajes Cubatur, ya se aloja en el Hotel Nacional de Cuba con un programa exquisitamente preparado para enseñar las potencialidades de este nicho de mercado, del 4 al 6 de este mes de septiembre. La segunda edición de, iniciativa de la agencia de viajes Cubatur, ya se aloja en el Hotel Nacional de Cuba con un programa exquisitamente preparado para enseñar las potencialidades de este nicho de mercado, del 4 al 6 de este mes de septiembre.

Mónica Restrepo, directora general del Forever Wedding Summit, inició la jornada con la conferencia Bodas destino, estrategias para crear experiencias inolvidables, que trazó el camino a seguir, destacando la innovación, la autenticidad y el valor excepcional de los destinos cubanos”, según la cuenta de X de Cubatur.

La sesión académica de este primer día incluyó tópicos como los retos y oportunidades para los organizadores de eventos en Cuba, a cargo de Jonathan Peña y Owen Llanes, y ¿Vender o inspirar?, por Alexeis Torres Velázquez.

Presentaciones de productos y experiencias tuvieron lugar en la segunda parte de un programa iniciado con las palabras de inauguración de la directora general de Cubatur, Diana Olivera, que se refirió a Expobodas 2025 como un evento donde la innovación, la excelencia y los sueños se encuentran.

Dedicado en esta ocasión a las Bodas de Destino, las parejas deciden casarse en un lugar de celebración diferente al de su residencia habitual, el encuentro exhibe las bondades, infraestructura y facilidades de Cuba, sus entornos naturales, patrimonio, cultura y hospitalidad.

Según un reciente reporte de Prensa Latina, el mercado de bodas en algunos países de América por sí solo genera 50 mil millones de dólares al año, cuando dentro de ese mercado, las bodas de destino representan la impresionante cifra de 16 mil millones de dólares.

Luego de las jornadas profesionales de 4 y 5 de Expobodas, este sábado día 6 estará reservado al gran público, en una propuesta integral, incluyente de recorridos familiarización, opcionales, por sitios de La Habana y Varadero, con los mejores atributos para la celebración de nupcias.

La cita reúne a organizadores de eventos, operadores turísticos, planeadores de bodas, agencias especializadas, proveedores de servicios, diseñadores, decoradores, gastronomía, coctelería, transportistas, fotógrafos, coreógrafos, especialistas audiovisuales y otros actores asociados a este mercado, además del público interesado.

Fotos: Tomadas de la cuenta de X de la agencia de viajes Cubatur y de Expobodas Habana.