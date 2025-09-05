5 de septiembre de 2025

Obtiene escritor jagüeyense Premio Internacional Warriors Editions 2025

5 de septiembre de 2025 María Elena Bayón Mayor

El escritor jagüeyense Carlos Ettiel Gómez resultó ganador de la primera edición del  Premio Literario Internacional Warriors Editions 2025 en la categoría de Décimas con el libro titulado Cicatrices de la oveja negra.Su obra destacó por su elevado nivel poético junto a una notable sensibilidad, reflejo de la misión  de la literatura como fuerza transformadora en el mundo. «En Warriors Editions creemos en las historias que dejan huella, y la suya lo ha hecho con distinción. Ha logrado autenticidad y belleza en sus versos», aseveraron los miembros del jurado.
Carlos Ettiel alcanzó además mención especial con los libros de poesía para niños El silencio de la Luna y el de cuento para adultos Cartas en el fuego.
Este certamen se convocará con carácter  anual en los géneros de literatura para niños, mientras que en literatura para adultos se podrán presentar relatos, poesías, décimas y ensayos.

