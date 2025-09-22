Constitucionalizaciôn, juridicidad, derechos humanos đe nuestros pueblos del sur

Proyectos individuales y familiares no pueden imaginarse hoy día en contraposición con los intereses colectivos.

Proyectos inclusivos no pueden preterir los temas de discriminación por orientación sexual y género que acontecen, aunque a veces se invisibilicen.

Lograr un cambio en la mentalidad, no solo de los juristas, sino de los cientistas sociales de esta época, para comprender la nueva cultura de paz y la armonía social.