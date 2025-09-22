22 de septiembre de 2025

Constitucionalizaciôn, juridicidad, derechos humanos đe nuestros pueblos del sur

22 de septiembre de 2025 Dr. Osvaldo M. Álvarez Torres
Proyectos inclusivos no pueden preterir los temas de discriminación por orientación sexual y género que acontecen, aunque a veces se invisibilicen

Proyectos individuales y familiares no pueden imaginarse hoy día en contraposición con los intereses colectivos.

Proyectos inclusivos no pueden preterir los temas de discriminación por orientación sexual y género que acontecen, aunque a veces se invisibilicen.

Lograr un cambio en la mentalidad, no solo de los juristas, sino de los cientistas sociales de esta época, para comprender la nueva cultura de paz y la armonía social.

