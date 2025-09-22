22 de septiembre de 2025

Entre la espera y la esperanza

22 de septiembre de 2025 Yannier Delgado Díaz
La situación es compleja, sí, pero también está llena de gestos humanos. El que da botella sin pedir nada a cambio. El que cede el asiento. El que, aunque lleva prisa, espera que suba el abuelo

Hablar del transporte en Cuba es hablar de la cotidianidad de millones. De paradas que se llenan desde temprano, de rostros que miran al horizonte esperando que aparezca “algo” y de la solidaridad que se teje entre desconocidos cuando alguien grita: ?Alguien va para el Vedado?

No es secreto que moverse por la ciudad o entre provincias puede ser un reto. Las guaguas demoran, los camiones particulares no siempre alcanzan y los precios del transporte alternativo a veces superan lo que muchos pueden pagar. Pero aun así, el cubano se las ingenia.

Camina, comparte, espera… y sigue.

Los choferes hacen lo que pueden con lo que tienen. Muchos vehículos llevan años en servicio y mantenerlos funcionando requiere creatividad, esfuerzo y piezas que no siempre están isponibles. Aun así, cada día salen a la calle enfrentando el sol, la lluvia y el cansancio.

La situación es compleja, sí, pero también está llena de gestos humanos. El que da botella sin pedir nada a cambio. El que cede el asiento. El que, aunque lleva prisa, espera que suba el abuelo. Porque en Cuba, moverse no es solo cuestión de ruedas…, es cuestión de alma.

Y mientras se buscan soluciones, mientras se trabaja por mejorar rutas, frecuencias y condiciones, el pueblo sigue adelante. Con paciencia, con humor y con esa capacidad única de convertir cada espera en una historia.

