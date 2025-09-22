Embalse Cidra, con excelente manejo hídrico

El Embalse Cidra, segundo de su tipo con mayor capacidad en la provincia de Matanzas, es un recurso hídrico clave para la región, especialmente considerando, que se encuentra en la cuenca M DOS, reconocida por su favorable régimen de lluvias.

Esta ubicación geográfica permite que la presa reciba un aporte constante de agua, lo que contribuye a mantener su capacidad operativa y a satisfacer las demandas de los usuarios en la zona.

La importancia del embalse radica no solo en su función de almacenamiento, sino también en su papel en la regulación hídrica y el suministro de agua para diversas actividades económicas.

En la actualidad, este sistema se encuentra vertiendo nueve metros cúbicos por segundo, lo que indica un manejo activo de su gestión hídrica. Con un volumen total de 39,180 metros cúbicos, el embalse se encuentra en una situación que permite, tanto abastecer a sus principales usuarios, como mantener un nivel adecuado para futuras necesidades.

La Empresa de la Pesca se erige como el principal cliente del Embalse Cidra, lo que subraya la relevancia de este recurso para la industria pesquera local. La disponibilidad de agua dulce es esencial para las actividades relacionadas con la cría y cultivo de especies acuáticas, así como para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos que sustentan la pesca.