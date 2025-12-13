Crónica de una escuela que inspira

JOVELLANOS.- Aqu{i, donde el sol parece salir más temprano entre los cañaverales y las calles aún conservan el eco de generaciones enteras, hay una escuela que no descansa. Se llama Camilo Cienfuegos y esta semana, en vísperas de la Jornada del Educador en Cuba, su bullicio cotidiano se transforma en celebración.

Desde muy temprano, los pasillos se llenan de voces infantiles, de risas que se mezclan con el murmullo de tizas sobre pizarras y el aroma del café que acompaña a los maestros en su jornada. Pero esta semana no es como las demás. Hay flores en los pupitres, carteles hechos a mano y abrazos que duran un poco más. Porque esta semana, el homenaje es para ellos: los que enseñan, los que guían, los que creen.

El colectivo de la escuela Camilo Cienfuegos no necesita grandes discursos para demostrar su entrega. Basta con ver cómo una maestra repite con paciencia una lección, cómo un director escucha con atención a un padre preocupado o cómo un bibliotecario recomienda un libro con la misma emoción con la que se comparte un tesoro.

Aquí, enseñar no es solo un deber: es una vocación que se cultiva con amor, con constancia, con la certeza de que cada niño que aprende a leer, a pensar, a soñar, es una victoria silenciosa contra la ignorancia.

En cada aula, en cada rincón de esta escuela se respira el legado de quienes han hecho de la educación su trinchera. Y en esta semana especial, Jovellanos se detiene un momento para aplaudirlos, para decirles gracias, para recordar que sin ellos no hay futuro posible.

Porque en la escuela Camilo Cienfuegos, como en tantas otras del país, enseñar sigue siendo un acto de fe en el mañana.