Un torneo sin monarca 

Cuando la Serie Nacional đe Béisbol (SNB) número 64 entra en su recta conclusiva, varios equipos tienen posibilidades de clasificarse a los play off. Los representativos de Las Tunas y Matanzas ya están matemáticamente clasificados a la siguiente instancia.

De esta clasificación también se derivan los clasificados para la quinta edición de la Liga Elite del Béisbol (LEBC). Jugarán el torneo los equipos que ocupen las plazas del 1 al 6 cuando culmine la SNB.

Las representaciones que terminen en primero y segundo lugar de esta etapa clasificatoria de la SNB ya tendrán boleto asegurado, pues, si pierden en cuartos de final, no culminarán en séptimo y octavo.

En caso de terminar la fase clasificatoria del clásico doméstico de las bolas y los strikes en los puestos del tres al seis y no avanzar a semifinales, el pase a la competición dependerá de los resultados entre los otros conjuntos involucrados en esa instancia.

Los elencos que culminen en séptimo de la fase regular de la SNB deberán pasar a semifinales de manera obligatoria para clasificar a la LEBC.

Ahora, si bien la Liga Élite es un torneo particular y la forma de clasificación a él también resulta un tanto peculiar, lo que no se entiende es que el campeón vigente de la competencia no pueda defender su puesto.

Y es que el representativo de Ciego de Ávila, vigente monarca del torneo, no tiene opciones de clasificarse a la siguiente fase y, por ende, no podrá defender su título.

En las anteriores versiones también pasó que tanto líder como segundo lugar quedaron negados a la posibilidad de refrendar la corona.

Conviene revisar el formato clasificatorio implementado en esta justa porque no debe convertirse en práctica común que un año tengamos un campeón y al siguiente ese mismo campeón no pueda participar en la competición.

No se trata de culpar a la Federación Cubana de Béisbol o de ir en contra del torneo, sino más bien de buscar una solución para no encontrarnos cada año con el infortunio de un monarca ausente.

La Liga Élite del Béisbol Cubano es un torneo bien pensando, con el objetivo de elevar el nivel de nuestro pasatiempo nacional y aglutinar las figuras de mayor calidad con que contamos en casa, pero en el afán de mejorar nuestro principal espectáculo deportivo, es necesario mejorar aspectos como este.