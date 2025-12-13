El Cascanueces celebra la víspera de la Navidad en el Teatro Sauto

Este jueves 11 de diciembre, el Teatro Sauto de Matanzas, Monumento Nacional, acogió la función especial Cascanueces, a cargo de los estudiantes de la especialidad de ballet de la Escuela Vocacional de Arte Alfonso Pérez Isaac, de la provincia.

Los números, aunque de composiciones diferentes, recrean la historia de niños que danzan y juegan fascinados con los regalos colocados bajo el árbol navideño.

Las interpretaciones de grandes temas clásicos del ballet internacional como La Bella Durmiente, Grand Pas de Paquita y Carnaval de Venecia vibraron con los estilos de la danza española, china, árabe y rusa.

La directora de la compañía danzaria, Yudelkis Perdomo García, explicó que los bailes que convergen en escena pretenden aludir a la nostalgia de esta época festiva mediante sonoridades y colores característicos.

En espera de la llegada de la Navidad, la actuación de esa tarde invitó a los citadinos a abrazar a los seres queridos en un ambiente de inocencia y majestuosidad.