Toma posesión Comisión de Candidatura municipal en Pedro Betancourt

PEDRO BETANCOURT.- Con apego a lo establecido en la Ley Electoral No. 127, se efectuó la toma de posesión de la Comisión de Candidatura de este municipio, con la presencia de Amaury Sobrino Castillo, presidente del Consejo Electoral municipal y de Louserelis Valle Mestre, miembro del Buró del Partido en el poblado.

En declaraciones a nuestra emisora, Sobrino Castillo reconoció la trascendencia de la actividad como un momento clave del proceso electoral, al garantizar la legalidad y la transparencia en la conformación de la Comisión, al tiempo que subrayó la responsabilidad de este órgano en la organización de las propuestas de candidatos a los cargos de dirección del territorio.

El funcionario añadió que la misión fundamental de esta estructura es velar por la calidad de las propuestas y por la representatividad de quienes resulten nominados. Al respecto, señaló que cada candidatura ha de responder a los intereses del pueblo betancourense, en correspondencia con la continuidad del proyecto sociopolítico cubano y los principios de ética y justicia que sustentan el sistema electoral antillano.

Igualmente, Sobrino Castillo reconoció el quehacer conjunto de la Comisión con las organizaciones de masa e instituciones de la localidad y significó que la toma de posesión, más que un mero acto formal, deviene punto de partida para un trabajo sistemático que exige disciplina, transparencia y compromiso colectivo con el mejoramiento y salvaguarda del sistema político cubano.