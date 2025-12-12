Retoma Energás Varadero producción de azufre

Tras un complejo proceso inversionista, la unidad Energás Varadero retomó la producción de azufre a partir del gas acompañante del petróleo, una producción que decide el reinicio de ácido sulfúrico en la empresa matancera Rayonitro.

Al decir del ingeniero Julio Betancourt, director de la unidad de generación cardenense, se transita por el proceso de puesta en marcha en el que se precisan ajustes para ofrecer un producto con más del noventa por ciento de pureza.

Energás Varadero en su función de generación eléctrica y preservación del medio ambiente, llegó a producir alrededor de 70 toneladas mensuales de azufre, más el tiempo de explotación y la disminución de sulfrídrico en el yacimiento de Varadero, han mermado las entregas.

En estos momentos el proyecto Energás Varadero asume parte de la regulación de frecuencia del sistema electro energético nacional y genera sobre los 40 megavatios al no disponer por el momento del ciclo combinado, que permanece en mantenimiento.