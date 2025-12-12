Concluye III Feria Negocios de Actores Económicos

La III Feria de Negocios de Actores Económicos concluyó en la provincia de Matanzas y demostró el

potencial económico del territorio en tres jornadas de intercambios, con el objetivo de eliminar las importaciones y contribuir al proceso de bancarización.

La coordinadora del gobierno, Lourdes Sarmiento, en las conclusiones explicó que el éxito de la feria radicó en la cantidad de participantes, sus expositores y cada uno de los más de 60 stands de empresas estatales y privadas, proyectos de desarrollo local y trabajadores por cuenta propia.

Obtuvieron premios La Empresa provincial de Alimentos, la Empresa de Reciclaje de Materias Primas y CEDAI, además de menciones a proyectos como Guamacaro Tours, Bandec y galería Por Amor al Arte.

Excelente momento fue la presentación de productos estrellas como el ron centenario Yucayo, La red de negocios de Desoft, galería Por amor al arte con el café Pinta, las producciones de la harina de la Empresa provincial de Alimentos, el arroz Viba de la Empresa de granos de Calimete, la Empresa de Farmacias y Ópticas con la elaboración de medicina natural y tradicional en sus nuevos formatos y la exposición de la Mipyme estatal CEDAI en cuanto a la energía renovable solar.

Las firmas de cartas de intención, contratos y la concertación de Negocios entre entidades, constituyeron la esencia de esta Feria al enlazarse intereses y beneficios mutuos.