Cuba conmemora Día de los Fieles Difuntos

La festividad tiene una connotación similar al Día de Muertos mexicano y coincide en época estacional con Halloween (Estados Unidos) y Samhain (Europa).

Las personas acuden a los cementerios a llevar flores a sus familias, a encender velas y rezar; aquellas que no pueden llegar hasta el campo santo colocan en sus casas flores en vasos espirituales con agua o velas ante las fotos de los familiares perdidos, comenta una publicación del medio nacional La Voz de Cabaiguán.

El arzobispado de la oriental provincia Santiago de Cuba explica en su sitio web que la devoción y la práctica del Novenario de Oraciones o Misas por los difuntos está muy extendida en la Iglesia cubana.

Nos reunimos en una casa o en el templo durante nueve días pidiendo el descanso eterno para amigos o familiares fallecidos, es expresión de fe y esperanza en la vida feliz junto a Dios y el recuerdo cariñoso de aquellos que se nos adelantaron, amplía la publicación.

Si bien son fechas consecutivas en el calendario de la Iglesia Católica, la Festividad de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos no son lo mismo.

Como indican sus nombres, el primero honra a todos los modelos de santidad de esta religión abrahámica y el segundo a los familiares que ya se encontraron con Dios.