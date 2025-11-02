Efectúan evaluación de indicadores productivos en Pedro Betancourt (+audio)

PEDRO BETANCOURT.-Con la premisa de fortalecer el control sobre los procesos productivos y garantizar el cumplimiento de los compromisos agropecuarios en el territorio, las máximas autoridades políticas y gubernamentales de este municipio realizaron un chequeo de indicadores que reunió a representantes de entidades agropecuarias, formas productivas y estructuras administrativas vinculadas al sector agrícola.

Durante la sesión, presidida por Danisleidys Fundora García, miembro de la estructura partidista local, se examinó el estado del plan de entrega de leche y carné, con énfasis en los productores y formas productivas que presentaron incumplimientos.

Se identificaron deficiencias en la disciplina contractual, el control de los volúmenes pactados y la regularidad en la distribución a los destinos establecidos. También se abordó la producción de arroz, especialmente la organización de la programación de corte y la responsabilidad de los productores comprometidos con la cosecha del grano.

En esta instancia, se discutieron las afectaciones derivadas de la falta de coordinación técnica, el retraso en los cronogramas y la necesidad de ajustar los procesos para evitar pérdidas por maduración o condiciones climáticas adversas.

Respecto a la marcha de la campaña de siembra de frío, el análisis se orientó hacia aquellos cultivos menos exigentes a paquetes tecnológicos, el cumplimiento de la contratación y la existencia de productos en los puntos de venta y mercados de acopio, al tiempo que se insistió en la importancia de garantizar mejores resultados, incluso en condiciones limitadas, mediante una mejor articulación entre los productores, comercializadores y entidades pertinentes.

El chequeo permitió identificar brechas en la gestión productiva y proyectar acciones de erradicación inmediatas y se reiteró la relevancia del control y la exigencia sobre los compromisos asumidos, así como el respaldo político a los procesos agropecuarios en cuestión, en aras de potenciar la observancia de los planes del poblado y, por consiguiente, el autoabastecimiento y desarrollo municipal.

Fotos: Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea municipal del Poder Popular en Pedro Betancourt.