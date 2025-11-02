Fallece Gerardo Rionda, uno de los grandes peloteros yumurinos

El béisbol nacional, y sobre todo el matancero, se encuentra de luto tras el fallecimiento de Gerardo Rionda Pestana, jugador de cuadro de los elencos Henequeneros de los años 70 y 80.

Rionda, quien tiempo atrás había pasado por complicaciones intestinales, que lo llevaron a ser ingresado en el Hospital provincial Faustino Pérez, dejó tras su paso por los diamantes beisboleros el récord de ser el único pelotero en conectar siete indiscutibles en un mismo partido.

Gerardo era un jugador caracterizado por su defensa más que por su ofensiva. En diez series Nacionales y cinco selectivas compiló para un promedio de 215 y conecto 340 hits.

La hazaña de los siete cañonazos en un mismo desafío la consiguió en un duelo entre Henequeneros y Oriente, que se extendió a once entradas, el 4 de mayo de 1974 en el mítico Palmar de Junco.

Gerardo Rionda parte a la inmortalidad y deja tras de sí más que un récord, el amor de los fanáticos y el respeto de las nuevas generaciones de peloteros de la Atenas Cuba.