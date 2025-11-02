Diana honra la memoria de Fidel a 45 años de su histórica visita

JOVELLANOS.-La comunidad de Diana, en este municipio municipio, se encuentra inmersa en los preparativos para conmemorar el 45 aniversario de la visita del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien recorrió la localidad y la Cooperativa Agropecuaria Arturo Suárez en una jornada que marcó profundamente a sus habitantes.

Desde hace días, cooperativistas y vecinos han trabajado con entusiasmo para embellecer los espacios públicos, restaurar sitios emblemáticos y organizar actividades que recuerden el legado del líder histórico de la Revolución cubana. La jornada conmemorativa incluirá actos políticos, presentaciones culturales y recorridos por lugares impulsados por Fidel durante su visita.

Entre las obras sociales que se destacan están los Jardines de Diana, el consultorio médico y la bodega del batey, símbolos del compromiso del Comandante con el bienestar de las comunidades rurales. Estos espacios han sido reacondicionados como parte del homenaje, y se espera que sean centro de las celebraciones.

La Cooperativa Arturo Suárez, enclavada en Diana, fue uno de los puntos clave del recorrido de Fidel en 1980. Su visita dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, y mañana, vecinos y trabajadores del campo revivirán ese momento como un grato recuerdo de quien consideran su invicto líder.

La conmemoración no solo busca rendir tributo, sino también reafirmar el compromiso con los ideales revolucionarios y el desarrollo comunitario. Diana se viste de historia, orgullo y unidad para recibir este aniversario con emoción y respeto.

Fotos: Tomadas de internet