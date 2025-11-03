Sobre Anteproyecto de Código del Trabajo (final)

Otras formas atípicas aún no reguladas

El anteproyecto no incluye todavía modalidades laborales más recientes que han surgido en el mundo digital, como el trabajo en plataformas, los freelancers, el trabajo flexible y los entornos colaborativos virtuales.

Sin embargo, en Cuba ya se observan ejemplos de estas prácticas, como los repartidores que realizan entregas contratadas por internet o los servicios de transporte personalizados coordinados a través de redes sociales y aplicaciones. No obstante, aún no está claro si tales relaciones se rigen por contratos formales o si se trata de formas de trabajo informales.

También proliferan las plataformas digitales de empleo, entre ellas CubaJobs, con diversidad de ofertas y alertas laborales; Computrabajo Cuba, de alcance internacional y adaptada al contexto nacional; y TrabajarEnCuba, plataforma oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que centraliza las ofertas estatales y privadas del país.

Aunque constituyen herramientas útiles, todavía no se conoce con precisión si estas plataformas derivan en empleos formales con contrato laboral o de servicios.

Autora: M. Sc. Lydia Guevara Ramírez