Efectúan en Jovellanos acto municipal de ingreso a la FEEM

En el Instituto Pre Universitario Pedro Pablo Rivera Cué se realizó el acto municipal de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) de los estudiantes de décimo grado. La ceremonia marcó un momento significativo para los jóvenes que inician una nueva etapa en su formación académica y revolucionaria.

La jornada contó con la participación del secretariado municipal de la FEEM, encabezado por su presidenta, Emely Pérez León. Los nuevos miembros recibieron su carné y asumieron el compromiso de defender los valores de la organización estudiantil.

Durante el acto se destacó la importancia de la FEEM como espacio de formación, participación y unidad para los jóvenes de la Enseñanza Media. Los estudiantes expresaron su disposición de contribuir con entusiasmo a las tareas de la organización y al desarrollo del municipio.