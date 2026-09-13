Jornadas productivas respaldan cosecha de guayaba

Jagüey Grande.- Convertidas en prácticas cotidianas, las jornadas productivas convocan al respaldo de los ejercicios económicos del colectivo de la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón (EAIVG).

Directivos y trabajadores dieron un impulso fundamental a la cosecha de guayaba con la recogida de la variedad Roja Enana, efectuada en la Unidad Empresarial de Base Granja Integral uno y dos, según publicó el perfil de Facebook del buró sindical de la entidad.

“Cada pallet recolectado representa esfuerzo. Cada jornada compartida, compromiso y cada resultado, la voluntad de seguir aportando a la producción de alimentos”, agregó la nota, en referencia al apoyo a esta producción de alimentos en “las tareas del campo como actividad fundamental, en un momento clave de la producción”.

Tal y como lo demuestran publicaciones en redes sociales, en la recolección y traslado de la guayaba resaltan la “organización y compromiso” de quienes asumen estas labores en la EAIVG, para luego asumir el procesamiento de esta fruta para probables destinos como el turismo.

Facultada desde el año 2016 para ejercer la actividad de comercio exterior, la entidad incluye en su cartera de servicios la importación y exportación de mercancías a las empresas del país, incluidas las formas de gestión no estatal.

Para ampliar esta opción y seguir diversificando, hace poco en la EAIVG evaluaron la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales, en especial las relacionadas con la gestión agroindustrial, la eficiencia productiva, el encadenamiento con otras entidades y la autonomía empresarial.

Foto: Tomadas del perfil de Facebook del Buró Sindical de la EAIVG.