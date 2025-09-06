Llegan a los  municipios tabloides del Anteproyecto del Código de Trabajo

Más de 5 mil 600 tabloides del Anteproyecto de Ley del nuevo Código de Trabajo ya se encuentran en los 13 municipios de la occidental provincia de Matanzas para ser distribuidos en breve a los colectivos laborales para su estudio y posterior consulta, proceso asambleario establecido en el país del 8 de septiembre al 30 de noviembre.

“Adoptamos todas las medidas posibles para garantizar la rápida llegada a cada uno de los territorios, y una vez allí, es importante vías expeditas hasta su destino”, manifestó Vladimir González, responsable de la esfera de Asuntos Laborales y Sociales de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en predios matanceros.

González consideró la necesidad de prestarle la mayor atención a esta fase y luego a la del examen consciente de los materiales, para que las reuniones tengan la utilidad esperada y no sea un acto formal. El funcionario anunció para este jueves la inauguración del puesto de mando (PM) provincial, que reunirá, entre otros, a integrantes del Gobierno, donde será su sede, de la CTC, de la dirección de Trabajo y Seguridad Social, informáticos y jurídicos.

Calificó como un momento esencial la preparación de los PM, prevista para este viernes, parte de una capacitación integral, antesala de este ejercicio de democracia, considerado el proceso político más importante del movimiento sindical en este 2025.

En el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez tendrá lugar la asamblea piloto en Matanzas, provincia donde serán efectuadas más 2 mil 870 reuniones de análisis y debates, con la participación de empleados estatales y privados.

La confección del Anteproyecto de Ley da cumplimiento al cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), y es el resultado de un grupo temporal de trabajo con distintas comisiones, integrado por varios organismos, ministerios, instituciones y organizaciones de masas.