Entregan oficialmente condición de Excelencia a Universidad de Matanzas

La condición de Excelencia, otorgada a la Universidad de Matanzas en el 2024 tras concluir un riguroso proceso de evaluación institucional que chequeo su gestión durante los últimos cinco años, fue entregada oficialmente este viernes mediante un sencillo pero solemne acto celebrado en el teatro del propio centro académico.

Leyda Finalé de la Cruz, rectora de la Casa de Altos Estudios yumurina, recibió el máximo galardón de manos del titular del Ministerio de Educación Superior (MES) en Cuba, Doctor en Ciencias Walter Baluja García, ante la presencia de una amplia representación de directivos, docentes y trabajadores de la academia , así como otros funcionarios del MES, del Partido y Gobierno de la provincia.

En el intercambio, Marcia Esther Noda Hernández, secretaria ejecutiva de la Junta Nacional de Acreditación del MES dio lectura al dictamen de evaluación realizado, donde se destacan alrededor de 23 fortalezas logradas por la principal sede universitaria de la provincia durante los últimos cursos.

Entre ellas resaltan su crecimiento constante en áreas como la formación de pregrado, la investigación científica y la calidad del proceso docente educativo. Los notables logros de la academia yumurina fueron confirmados en las palabras de elogio expresadas por el Ministro Baluja García.

Al finalizar la velada, la titular de la Universidad de Matanzas ratificó el compromiso de los docentes, estudiantes y trabajadores de continuar perfeccionando su gestión integral en beneficio del desarrollo económico y social del territorio y mantener por siempre la más importante distinción que otorga el MES a las instituciones académicas del país.

«Debemos reconocer el valor incuestionable que tuvo en este logro el proceso de integración universitaria que inició a partir del 2014 con la fusión entre el Instituto Superior Pedagógico Juan Marinello, la Facultad de Cultura Física y la sede Camilo Cienfuegos en una institución única, además, el aporte, la entrega y el sentido de pertenencia de nuestro claustro docente», acotó Finale de la Cruz.