Pedro Betancourt proyecta su economía local para 2026

Con el propósito de iniciar la elaboración del plan de la economía y el presupuesto para el año 2026, autoridades gubernamentales de Pedro Betancourt sostuvieron un intercambio con factores comunitarios locales, para socializar las directivas que orientarán la materialización de este proceso estratégico.

Durante el encuentro, liderado por Blanca Rosa Torres Milán, presidenta del Consejo Popular, especialistas de Economía, Planificación, Finanzas y Precios explicaron detalladamente los marcos normativos que rigen la confección del plan, destacando la necesidad de que cada propuesta responda a las condiciones reales del territorio.

Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, reconoció que este proceso debe ser entendido como un ejercicio de responsabilidad compartida, e hizo hincapié en la importancia de reforzar la capacidad operativa, el seguimiento y coherencia del plan, en correspondencia con los objetivos del crecimiento socioeconómico del poblado.

En este contexto, subrayaron la urgencia de impulsar iniciativas con impacto social tangible, optimizar el uso de los recursos endógenos y garantizar la sostenibilidad económica, como pilares esenciales para consolidar un modelo de desarrollo local sustentado en la colaboración comunitaria y el compromiso institucional.

Foto: Facilitada por Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea municipal del Poder Popular.