6 de septiembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Pedro Betancourt proyecta su economía local para 2026

6 de septiembre de 2025 Yadiel Barbón Salgado

Con el propósito de iniciar la elaboración del plan de la economía y el presupuesto para el año 2026, autoridades gubernamentales de Pedro Betancourt sostuvieron un intercambio con factores comunitarios locales, para socializar las directivas que orientarán la materialización de este proceso estratégico.

Durante el encuentro, liderado por Blanca Rosa Torres Milán, presidenta del Consejo Popular, especialistas de Economía, Planificación, Finanzas y Precios explicaron detalladamente los marcos normativos que rigen la confección del plan, destacando la necesidad de que cada propuesta responda a las condiciones reales del territorio.

Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, reconoció que este proceso debe ser entendido como un ejercicio de responsabilidad compartida, e hizo hincapié en la importancia de reforzar la capacidad operativa, el seguimiento y coherencia del plan, en correspondencia con los objetivos del crecimiento socioeconómico del poblado.

En este contexto, subrayaron la urgencia de impulsar iniciativas con impacto social tangible, optimizar el uso de los recursos endógenos y garantizar la sostenibilidad económica, como pilares esenciales para consolidar un modelo de desarrollo local sustentado en la colaboración comunitaria y el compromiso institucional.

Foto: Facilitada por Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea municipal del Poder Popular.

Más entradas

Llegan a los  municipios tabloides del Anteproyecto del Código de Trabajo

6 de septiembre de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán

Entregan oficialmente condición de Excelencia a Universidad de Matanzas

6 de septiembre de 2025 Yovana Baró Álvarez

Historias que inspiran: los matanceros del Witness Photoworkshop 2025 (+fotos)

5 de septiembre de 2025 Jessica Mesa Duarte

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *