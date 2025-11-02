Ofrece ETECSA nuevos planes de voz y mensajería de texto

La plataforma de pagos móviles Transfermóvil incorporó a su portafolio de servicios nuevos planes de voz y mensajería de texto, diseñados para ofrecer a los usuarios mayor flexibilidad en sus comunicaciones sin afectar su saldo móvil convencional.

Entre las nuevas opciones se encuentran un plan de 80 minutos de llamadas por 480 pesos cubanos (CUP) y otro de 120 minutos por 690 CUP, los cuales pueden ser adquiridos de forma recurrente durante el mes, según las necesidades del consumidor.

De manera paralela, se anuncia la introducción de un plan de SMS EXTRA que por 90 CUP, pagaderos mediante tarjeta bancaria o desde el monedero MiTransfer, proporciona 200 mensajes de texto.

Esta ampliación de servicios busca brindar alternativas accesibles para que la población pueda mantener su comunicación.

Cubadebate