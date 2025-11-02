Dodgers de Los Ángeles reeditan título en Serie Mundial 

En un trepidante juego de béisbol que se extendió hasta la oncena entrada los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Azulejos de Toronto con marcador final de cinco anotaciones por cuatro, para coronarse por segundo año consecutivo.

En la parte baja de la novena entrada el equipo de los Azulejos estaba a dos outs de consagrarse como nuevos campeones, el segunda base Miguel Rojas sacó la bola fuera de los límites del Rogers Centre para lograr la igualdad a favor de los vigentes campeones.

El receptor Will Smith conectó un largo cuadrangular por el jardín izquierdo para desatar la locura en la fanaticada. Juego ganado para el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien trabajó por espacio de dos episodios en los que no permitió carreras, ponchó a un rival y toleró un solo indiscutible.

Destacaron madero en ristre por los ganadores Max Muncy, quien ligó de 4-3 con una carrera remolcada y un cuadrangular, además de Shoei Othani de 5-2 con una base por bolas recibida. Por los Azulejos sobresalieron George Springer de 6-3 y Ernie Clement, quien conectó tres indiscutibles en cinco comparecencias al Home plate.

Los más de cuarenta y cuatro mil fanáticos reunidos en el Rogers Centre disfrutaron de una serie mundial emocionante con magníficas jugadas a la defensa y grandes batazos que vio coronarse a Los Dodgers por segundo año consecutivo como campeones del clásico otoñal.