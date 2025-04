Que la transformación del barrio sea sinónimo de mejor calidad de vida

Al cierre de 2024 en la provincia de Matanzas existían 104 comunidades en situación de vulnerabilidad en 76 Consejos Populares. Los datos aportados por la Dirección provincial de Trabajo demuestran que durante estos últimos cuatro años se han transformado estos entornos, pero aún queda por mejorar la calidad de vida de los habitantes en condiciones de vulnerabilidad.

Según el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, la esencia del trabajo en los barrios prueba la vigencia y puesta en práctica de los principios del Socialismo que sustentan el Modelo Económico.

Precisamente, el gobierno impulsa un programa integral y permanente de transformación de los barrios, principalmente los vulnerables, que tiene como objetivo mejorar la infraestructura, servicios y calidad de vida de los vecinos, incluyendo la rehabilitación de viviendas, construcción de parques y mejora de servicios básicos.

En este proceso el ser humano es el objetivo principal y sujeto protagónico y las experiencias demuestran que en los barrios en los que se trabajó bien y se atendieron problemas que inciden en la calidad de vida de la población existe una mayor motivación en los factores de cada uno de ellos.

Además, existe un reconocimiento y agradecimiento mayoritario de la población que resultó beneficiada. Destaca la unidad en la zona y eso es una fortaleza para el desarrollo social.

Sin embargo, según el último informe del Consejo de Gobierno, existen barrios en Matanzas que se quedan rezagados respecto a otros y no siempre se justifica, pues en el fondo hay un mal manejo del presupuesto, no se concluyen las acciones y no se logra el cambio de estatus de esas demarcaciones.

También se reflejan debilidades en los diagnósticos, dificultades en la elaboración de los planes de acción y poca participación, falta de integración y sistematicidad en el empleo de los mecanismos de acción y control, y poca creatividad en el empleo del presupuesto asignado.

Según el informe no siempre se han implicado con sistematicidad las principales autoridades de los municipios, los administrativos municipales y provinciales con la población en trabajos voluntarios y otras actividades de participación popular y en ocasiones ha faltado influencia de las estructuras de la provincia sobre estas zonas.

En el caso de los planteamientos no siempre se identifican y analizan los que pueden tener soluciones o alternativas por las Direcciones administrativas y los consejos de la administración municipal de forma diferenciada.

A lo anterior se suma la falta de dinamismo y sistematicidad que se requiere en la actividad. Mientras que en otros barrios que se han transformado no se les ha brindado el seguimiento necesario a un proceso que es de cambio continuo.

La transformación de un barrio de be ser sinónimo de mejor calidad de vida porque con estas acciones no solo se beneficia la población, también las instituciones.