Voces que informan, no confunden

En momentos de emergencia, como el que vivimos ante la llegada de un ciclón, el aumento de casos de arbovirosis y las dificultades en el abastecimiento de agua, la información confiable no es un lujo: es una necesidad vital.

Por eso, es fundamental que la ciudadanía acuda a las fuentes oficiales para mantenerse informada. Las autoridades sanitarias, meteorológicas y de protección civil son quienes tienen los datos precisos, actualizados y verificados.

Las redes sociales pueden ser útiles, sí, pero también son terreno fértil para la desinformación.

Las llamadas fake news no solo generan confusión, sino que pueden poner en riesgo vidas al desviar la atención de las medidas reales de prevención.

Un rumor malintencionado puede trascender la pantalla y obstaculizar los esfuerzos colectivos para enfrentar desastres naturales y crisis sanitarias.

La responsabilidad es compartida, autoridades que comunican con claridad y ciudadanos que escuchan con criterio.

En tiempos difíciles, no se trata solo de estar informados, sino de saber de quién recibir la información. Porque en la emergencia, la verdad salva.