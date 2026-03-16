17 de marzo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Campaña de vacunación triple viral beneficiará a niños matanceros (+audio)

16 de marzo de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo
Cerca de siete mil niños de 10 años de edad serán beneficiados con la campaña de vacunación PRS, o vacuna triple viral, en los meses de marzo y abril del presente año, en la provincia de Matanzas.

Cerca de siete mil niños de 10 años de edad serán beneficiados con la campaña de vacunación PRS, o vacuna triple viral, en los meses de marzo y abril del presente año, en la provincia de Matanzas.

Reforzar el nivel inmunitario de los pequeños y evitar el contagio de enfermedades como la parotiditis, la rubeola y el sarampión es el objetivo de este programa sanitario.
Profesionales de la Salud Pública realizarán el proceso desde los vacunatorios hacia los centros educacionales, explica a Radio 26 la subdirectora de Higiene y Epidemiología en Matanzas, doctora Berta Bello Rodríguez.

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