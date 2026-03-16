Campaña de vacunación triple viral beneficiará a niños matanceros (+audio)

Cerca de siete mil niños de 10 años de edad serán beneficiados con la campaña de vacunación PRS, o vacuna triple viral, en los meses de marzo y abril del presente año, en la provincia de Matanzas.

Reforzar el nivel inmunitario de los pequeños y evitar el contagio de enfermedades como la parotiditis, la rubeola y el sarampión es el objetivo de este programa sanitario.

Profesionales de la Salud Pública realizarán el proceso desde los vacunatorios hacia los centros educacionales, explica a Radio 26 la subdirectora de Higiene y Epidemiología en Matanzas, doctora Berta Bello Rodríguez.