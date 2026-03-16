Apuesta Comercio y Gastronomía por el buen servicio en Jovellanos

Los trabajadores de Comercio y la Gastronomía en el municipio de Jovellanos continúan garantizando un servicio de calidad a la población, mediante la venta de embutidos elaborados en colaboración con los trabajadores por cuenta propia (TCP).

Entre las producciones más demandadas sobresale la masa de croquetas, resultado del esfuerzo conjunto entre las entidades estatales y el sector no estatal, lo que amplía las opciones alimentarias disponibles para la comunidad.

El gobierno del territorio respalda estas iniciativas con facilidades para el arrendamiento de locales y puntos de venta, fortaleciendo la atención a la población y estimulando la participación de diversos actores económicos en beneficio colectivo.

Con estas acciones, Jovellanos reafirma su compromiso de mantener la vitalidad de los servicios, consolidando la confianza de la población en las estructuras de comercio y gastronomía del municipio.