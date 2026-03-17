Archivo Histórico provincial rinde homenaje a periodistas matanceros

El Archivo Histórico provincial de Matanzas rindió homenaje a los periodistas del territorio en ocasión del Día de la Prensa, con una iniciativa que reconoce el papel de quienes documentan y narran la vida cotidiana desde múltiples escenarios.

Durante la apertura se destacó una visión del periodista como figura clave en momentos decisivos: profesionales que desde distintos frentes informan, interpretan e inspiran. Se subrayó su presencia constante ante circunstancias complejas, ya sea exponiendo hechos o aportando miradas que enriquecen la comprensión de la realidad.

Como parte de la jornada la institución inauguró una exposición transitoria que reúne a los principales medios matanceros, entre ellos, Radio 26, Periódico Girón y TV Yumurí. La muestra propone un recorrido por la labor sostenida de estos colectivos, cuyo trabajo ha acompañado y dado visibilidad a la ciudad a lo largo del tiempo.

Especialistas del Archivo explicaron que la exposición incluye elementos distintivos que reflejan la identidad del periodismo en la provincia, así como documentos que evidencian su evolución y su impacto en la construcción de la memoria social.

Como parte de sus proyecciones, el Archivo Histórico anunció además que cederá áreas de su sede para apoyar la realización de espacios televisivos de TV Yumurí, en una acción que refuerza la colaboración entre instituciones y contribuye a mantener viva la memoria histórica de la provincia.