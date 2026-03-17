Equipo Matanzas de béisbol recupera pertenencias sustraídas

Las pertenencias sustraídas al equipo de Matanzas en noviembre del pasado año durante la etapa regular de la Serie Nacional 64, le fueron devueltas en horas de la mañana por autoridades del Ministerio del Interior en la provincia.

Armando Ferrer, director del conjunto, agradeció en nombre del equipo a las autoridades por la prontitud con la que trabajaron.

“Sin duda alguna fue un golpe psicológico fuerte para los muchachos porque muchos de esos implementos son costosos y su pérdida suponía una dificultad a la hora de jugar béisbol.

“Pese a las dificultades, el equipo supo crecerse y cumplir con el plan trazado, que era primero estar en los play-offs y luego luchar por el campeonato, y a la postre llegó el título que el pueblo pedía”.

Yandy Iparraguirre López, instructor penal de la unidad provincial de investigaciones criminales, enfatizó que la devolución de los implementos fue una tarea en la que se volcaron diferentes órganos del MININT, autoridades del Partido y el Inder y el pueblo matancero.

“El apoyo de la población resultó un complemento fundamental para dar con los autores del hecho y posteriormente con el paradero de las herramientas de trabajo del equipo”.

La devolución de los implementos sustraídos al conjunto de Matanzas demuestra el principio revolucionario de que hechos tan alevosos jamás quedarán impunes.