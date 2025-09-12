Comenzó Festival Internacional Varadero Gourmet

La 15 edición del Festival Internacional Varadero Gourmet sesiona en su sede habitual del centro de convenciones Plaza América con la pretensión extender las principales tradiciones culinarias, “esas que aprendimos en nuestra infancia”, expresó Adalberto Venero Lemus, vice titular del Ministerio de Turismo (MINTUR).

Razonó sobre el desafío que implica este encuentro para aportar “a la recuperación del turismo, a la recuperación económica del país, nuestro granito de arena», expresó al dejar inaugurada la cita del 11 al 13 de septiembre.

El Varadero Gourmet es una experiencia que trasciende lo culinario para convertirse en un espacio de aprendizaje, intercambio y creatividad, expresó Luis Martínez de Armas, delegado del MINTUR en esa occidental provincia de Matanzas.

“Cada conferencia, cada sabor y cada encuentro, será una oportunidad de crecer y de fortalecer la cultura gastronómica que distingue a nuestro destino”, significó en su perfil de la red social Facebook.

Bajo el concepto Sabores sin Fronteras. La magia de la cocina fusión con alma cubana, transcurrirán las tres jornadas, en la primera de las cuales mucha acogida tuvo la conferencia magistral Dos cocinas: cubana y española, y su fusión, a cargo Miguel Ángel Jiménez, el notable chef corporativo de la cadena Hotelera Iberostar, en La Habana.

Rachell Tornés, estudiante de cuarto año de Licenciatura en Turismo en la Universidad de Matanzas, agradeció un programa académico donde trascendió de manera especial para ella la masterclass Casabe: El arte de hacer casabe, impartida por Omar Rodríguez Jiménez, chef del restaurante La Filarmónica.

Competencias de animación del grupo empresarial hotelero Gran Caribe y de Cocina, el panel fusión Gastronomía inclusiva. Delicias para compartir, y la degustación de La Canchánchara Gigante, matizaron el día inicial del Varadero Gourmet, donde no faltaron opciones recreativas.

Liuversis Pérez Gutiérrez, presidenta del grupo empresarial CubaSol; Lázaro Darién Casabella, director general de la Empresa Extrahotelera Palmares S.A. y presidente del comité organizador, y representantes de la cadena de valor del sector turístico estuvieron presentes en la inauguración de este encuentro, dirigido a fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre empresarios y profesionales de esta área, y posibilitar alianzas entre proveedores, expositores y explotadores turísticos en función de la calidad y la sostenibilidad de las ofertas.

