Comenzó fumigación intensiva en el municipio de Matanzas

Este lunes 27 de octubre inició en el municipio de Matanzas una fumigación intensiva como parte de la ofensiva sanitaria contra el mosquito Aedes aegypti, informó Yannara Concepción, primera secretaria del Comité municipal del Partido Comunista de Cuba.

De acuerdo con los datos ofrecidos, la acción se extenderá durante seis días, si las condiciones del tiempo lo permiten, con el propósito de que cada área de salud complete el 100 por ciento de las viviendas programadas.

El policlinico Samuel Fernández contará con 42 bazucas y la movilización de 150 personas, disponiendo de todos los recursos necesarios.

En Contreras participarán 16 bazucas y 70 movilizados; en Versalles, 14 bazucas y 60 movilizados; mientras que en el Carlos Verdugo intervendrán 18 bazucas y 70 personas.

Por su parte, Milanés dispondrá de siete bazucas durante los primeros seis días de la avanzada, además de los medios, combustible y apoyo técnico requeridos. Se incorporarán 2 TF-95 y un equipo TD perteneciente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que asumirá el tiro intradomiciliario.

La operación sanitaria se iniciará en el municipio y continuará por las zonas periféricas, para culminar en Milanés, donde se prevé el despliegue total de 100 bazucas.

Esta acción está dirigida por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y rectoreada por el Partido, el Gobierno, las organizaciones de masas, cuadros y directivos del territorio, con el objetivo de fortalecer el enfrentamiento al mosquito transmisor del dengue.