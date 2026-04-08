Disminuye personal sanitario en Cuba según datos de la ONEI

El personal sanitario en Cuba se contrajo en poco más de 13 mil 500 trabajadores durante el pasado año, según datos difundidos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) en el capítulo “Salud Pública y Protección Social” del Anuario Estadístico de Cuba 2024.

Dentro de ese descenso global, la mayor reducción por categoría profesional correspondió a los médicos, con algo más de 5 mil profesionales menos que en 2023. En el extremo opuesto, la disminución más discreta fue la de los licenciados en Farmacia, cuyo número disminuyó en alrededor de 700 personas. El resto de las especialidades facultativas completan la diferencia hasta los 13 mil 500 trabajadores menos en el sector.

En cuanto a las unidades de asistencia médica en Cuba, la mayoría se mantuvieron sin cambios respecto al año anterior. Las únicas variaciones registradas por la Oficina de Estadísticas fueron el aumento de los hogares maternos en cinco establecimientos, mientras que el resto de las instalaciones sanitarias conservaron las mismas cifras que en 2023.

El anuario estadístico también aporta un dato llamativo sobre las enfermedades de declaración obligatoria durante el año pasado. En ese sentido, el paludismo registró diez casos; la meningitis meningocócica, nueve; la rabia humana y el tétanos, un caso cada uno; mientras que la fiebre tifoidea no presentó ningún contagio, lo que evidencia el control epidemiológico sobre estas patologías.

A pesar de los retos y dificultades que enfrenta el sector, reflejados en la contracción del personal facultativo, las cifras conviven con el reconocimiento al esfuerzo diario de los trabajadores del sector sanitario para mantener los servicios esenciales y el control de enfermedades de alta letalidad.