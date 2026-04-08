Bayern golpea primero

El FC Bayern de Múnich dio un paso firme en los cuartos de final de la UEFA Champions League al imponerse como visitante en el Estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto alemán se llevó una victoria clave que lo deja en ventaja de cara al partido de vuelta en casa.

El desarrollo del encuentro fue equilibrado durante la primera mitad, con ambos equipos generando situaciones claras, pero sin lograr romper el cero de inmediato. La paridad se sostuvo hasta que una jugada colectiva de alto nivel inclinó la balanza a favor de los bávaros.

La apertura del marcador llegó tras una combinación precisa que culminó con una definición contundente de Luis Díaz. El gol reflejó la eficacia del Bayern en un contexto de máxima exigencia y marcó un quiebre en un trámite que hasta ese momento no tenía dueño.

El inicio del segundo tiempo mostró a un equipo visitante decidido a ampliar la diferencia. Apenas comenzado el complemento, los dirigidos por Vincent Kompany golpearon nuevamente con un tanto de Harry Kane, que aprovechó su oportunidad para estirar la ventaja y poner el 2-0 parcial.

La reacción del Real Madrid no tardó en llegar. Kylian Mbappé descontó y revitalizó a los locales, que a partir de ese momento generaron varias ocasiones claras. Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros les impidió igualar el marcador.

En ese tramo final emergió la figura de Manuel Neuer, quien a sus 40 años sostuvo al Bayern con intervenciones determinantes y ganó el premio a mejor del partido. Su actuación fue clave para preservar la ventaja alemana en una serie que se definirá en territorio bávaro.