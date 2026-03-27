En Matanzas, barrio debate refuerza campaña nacional antidrogas

Aumentar el conocimiento popular para prevenir el consumo indebido de sustancias, a tono con la estrategia nacional de tolerancia cero a las drogas, se propuso hoy el desarrollo de un barrio debate, en esta urbe, con participación de estudiantes de distintos niveles de enseñanza.

En el Comité de Defensa de la Revolución número 14, de la circunscripción 69, en el consejo popular Pueblo Nuevo, un grupo multisectorial liderado por factores de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) intercambió con más de 100 educandos y sus familiares más allegados.

Carmen Elena Portela Rodríguez, doctora y promotora de Salud, habló a la multitud reunida en un área cercana al popularmente conocido como Parque de la Iglesia sobre los tipos de drogas (legales e ilegales) y las consecuencias que suele conllevar su uso para individuos y sociedades.

Por su parte, Adriana Gago, oficial antidrogas, explicó que desde la delegación provincial del Ministerio del Interior se trabaja para enfrentar este flagelo, aunque subrayó que el primer paso en este combate empieza desde los hogares y escuelas.

La lucha contra las drogas ocupa un lugar de prioridad dentro del trabajo de la organización, que suele visitar centros de estudio, de trabajo y la comunidad para orquestar actividades de diversa índole en función de prevenir, aseguró Norlenis Serpa Santos, coordinador provincial de los CDR en Matanzas.

La campaña nacional “Contra las drogas, se gana”, liderada por el Gobierno y articulada con instituciones estatales y sociales, se consolida como una estrategia integral de seguridad y salud pública basada en la política de tolerancia cero, que combina prevención, educación y control para impedir la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas y proteger a la juventud.

Esta estrategia, considerada de seguridad nacional, establece sanciones severas para la tenencia, distribución y comercialización de estupefacientes, al tiempo que impulsa campañas comunitarias y programas de salud orientados a la rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas, bajo la premisa de que contra las drogas se gana protegiendo la vida y la seguridad de la población.