Proyecto Salamandra: Una garantía en los servicios de Jovellanos

Jovellanos.- El Proyecto Salamandra, constituido como una MYPIME dedicada al comercio y la gastronomía, garantiza un buen servicio a la población del municipio mediante la elaboración de productos propios. La iniciativa emplea de manera organizada todos los canales de pago establecidos y se integra a las estrategias locales para modernizar la atención al público.

En esta experiencia participan también trabajadores por cuenta propia, quienes se suman a la producción y comercialización de alimentos elaborados. La coordinación entre la MYPIME y los actores económicos independientes ha permitido diversificar las ofertas y fortalecer la confianza de los clientes, al tiempo que logra un funcionamiento estable y transparente.

Los medios de pago incluyen el uso de códigos QR, transferencias a través de aplicaciones como Transfermóvil y ENZONA, además de la posibilidad de realizar pagos en efectivo. Esta variedad de opciones agiliza los procesos y garantiza que la población pueda acceder a los productos sin limitaciones, reforzando la satisfacción ciudadana.

El proyecto también facilita el cambio de moneda en caja, apoyando a los bancos del territorio en las operaciones de transferencias de cambio y en el pago a jubilados. Con estas acciones, Jovellanos avanza en la modernización de sus servicios y consolida la cooperación entre la MYPIME Salamandra y los trabajadores por cuenta propia, en beneficio directo del pueblo.