Establecen incentivos tributarios para proyectos de energía en Cuba

La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE) desempeña un papel clave en la implementación de la Resolución 41 de 2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, normativa que establece incentivos tributarios para proyectos de fuentes renovables de energía en Cuba.

Según explicó Joel Trincado Pacheco, director Nacional de Eficiencia Energética de la ONURE, la institución es la encargada de recibir y evaluar las solicitudes de los actores económicos interesados en desarrollar iniciativas vinculadas a estas tecnologías.

El especialista señaló que, aunque la resolución fue emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, la ONURE tiene la responsabilidad de revisar técnicamente cada expediente, avalar los proyectos y emitir el dictamen correspondiente, requisito imprescindible para acceder a los beneficios fiscales previstos en la norma.

El procedimiento comienza con la presentación de la solicitud ante la oficina provincial de la ONURE mediante el modelo establecido para la Licencia Energética.

Posteriormente, la entidad orienta al solicitante sobre las instituciones especializadas que pueden elaborar el Estudio de Factibilidad Técnico-Económico, documento que certifica el monto de la inversión y el tiempo estimado de recuperación.