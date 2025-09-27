Felicitan a trabajadores por el Día Mundial del Turismo (+fotos)

A propósito de celebrarse este 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo (DMT), Julio Enrique Morales Verea, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo (SNTHT), extendió una felicitación a los más de 65 mil hombres y mujeres que se desempeñan en tan estratégica industria para la economía cubana.

El dirigente ponderó la valía humana de los empleados en la llamada industria del osio, a los que distingue un altruismo especial, por la histórica contribución de propinas realizada desde la constitución misma del SNTHT el 28 de octubre de 1995, hasta la fecha, aunque ahora de otras maneras.

“Este es un día para entender también que los resultados del sector deben seguir acercándose a sus verdaderas potencialidades, un llamado que nos ha hecho la máxima dirección del país. La temporada de alza turística que comenzará en noviembre es una buena oportunidad para seguir venciendo obstáculos, y demostrar que se puede ser eficiente con lo que se tiene. Son varios los colectivos que así lo demuestran”.

A las felicitaciones se unió el Ministerio de Turismo. Mediante una misiva, su titular Juan Carlos García Granda reconoció el “compromiso que cada uno de ustedes demuestra día a día en la construcción de un turismo más consciente, inclusivo y sostenible”.

Aseguró que “en tiempos de desafíos globales, el sector ha demostrado capacidad de adaptación y voluntad de avanzar. Esa resiliencia que nace del trabajo colectivo, es la base sobre la cual seguiremos construyendo un modelo turístico que priorice el bienestar de las personas y el respeto al entorno”.

Desde 1980 el Día Mundial del Turismo se celebra de manera anual cada 27 de septiembre, y tiene como objetivo fomentar la conciencia sobre la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico.

La fecha, se dice, coincide con el fin de la temporada alta en el hemisferio norte y el comienzo de la temporada en el hemisferio sur, y fue fijada como día oficial en el calendario de las Naciones Unidas, iniciativa que intenta poner de relieve el potencial de la industria para contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El lema de este año es Turismo y transformación sostenible, como evidencia del poder de la industria como motor de cambio positivo, capaz de impulsar economías, sociedades más justas y una mayor sostenibilidad ambiental.

Fotos: De la Autora