Inicia preparación equipo de béisbol yumurino  (+fotos)

La escuadra de béisbol categoría juvenil de Matanzas se alista en el emblemático Palmar de Junco con vistas a mejorar el cuarto lugar de la edición anterior del certamen para menores de 18 años. A propósito el mentor yumurino Víctor Cuba comentó sobre la preparación del conjunto y el resultado en el torneo precedente.

«La idea, en primera instancia, es clasificar entre los mejores del país y luego luchar por alcanzar el título. Mantenemos una buena parte de los jugadores que estuvieron en el campeonato pasado en el que alcanzamos un cuarto lugar muy peleado sentenció».

El estratega yumurino señaló la defensa del cuadro como punto fuerte de los cocodrilitos y resaltó la importancia de contar en el conjunto con el zurdo Carlos Sarduy, quien integró la selección nacional al Panamericano de República Dominicana.

Sarduy, joven promesa del pitcheo matancero reseñó » estoy muy emocionado por formar parte de este grupo y daré todo de mi para que Matanzas logre el título Nacional».

«La experiencia en el panamericano fue muy buena, ya es la segunda vez que logro integrar una selección nacional y ahora mi foco está en aportar mi granito de arena a la causa de los Cocodrilos y en un futuro integrar la selección mayor», comentó.

Con la mirada puesta en mejorar la actuación anterior, Cuba y sus muchachos engrasan la maquinaria desde ya para luchar por el título de la pelota cubana para menores de 18 años.

Escrito junto al periodista Maxdiel Fernández Padrón