Realiza Construcción y Montaje Fórum de Ciencia y Técnica

La Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas realizó su Fórum de Ciencia y Técnica y destacó nueve trabajos relevantes por su innovación y compromiso.

De estos, cinco investigaciones fueron premiadas reflejando el esfuerzo y la creatividad de los participantes en la búsqueda de soluciones prácticas.

Giovanni Martínez Geraldo, ganador del primer lugar con su trabajo sobre la Recuperación de la pipa de combustible, declaró en exclusiva para Radio 26: “Lo importante es que el trabajo salga adelante, sin importar las circunstancias por las que esté pasando el país.”

Martínez agregó que este fórum es un movimiento que une a las masas trabajadoras cubanas en la búsqueda de soluciones útiles y prácticas para los problemas cotidianos del país.

Resaltó que la cooperación es el verdadero sentimiento socialista que integra a los ciudadanos y permite aprovechar el talento mayoritario para cumplir objetivos, mediante la aplicación adecuada de la Ciencia y la Técnica en las esferas productivas de Cuba.

Liz Yanet