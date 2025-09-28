Sobre el Anteproyecto de Ley de un nuevo Código del Trabajo para Cuba (II)

Aspecto esencialísimo de este Anteproyecto de Ley es el relativo a la protección contra la discriminación por embarazo, lo que redunda en un enfoque de género y de protección imprescindible a las mujeres trabajadoras, pues la norma prohíbe expresa y explícitamente la acción de despedir o condicionar la contratación, la permanencia y la promoción de cualquier trabajadora por motivo de embarazo.

En la nueva norma se sustituye el principio de idoneidad demostrada por el de capacidad demostrada, ya sea para acceder a un empleo, su permanencia en el mismo y cualquier promoción en el ámbito del trabajo. Otra novedad introducida por el Anteproyecto es la prohibición expresa de utilizar contratos por tiempo determinado para labores que son de carácter permanente.

Con evidente sentido de justicia se prevé la inclusión de personas discapacitadas, al establecer pautas obligatorias para cualquier tipo de empleador que demuestre postura y conducta discriminatoria y sea dable establecer la obligatoriedad de quienes emplean para garantizar el acceso, la movilidad y el desarrollo de estas personas con discapacidades.

Esto entronca con los postulados que en su día fueron previstos en una Ley crucial para Cuba: el Código de las Familias, puesto en vigor en el país, y su tratamiento a los discapacitados.

