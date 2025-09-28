Instan a consolidar la planificación docente en escuela politécnica betancourense

Con la premisa de garantizar la organización y efectividad de las acciones previstas para el presente periodo lectivo, la escuela politécnica «Leonor Pérez Cabrera» del municipio de Pedro Betancourt acogió un encuentro de preparación metodológica entre estructuras territoriales y de base del sector, en cumplimiento de las orientaciones del tercer perfeccionamiento del Sistema nacional de Educación.

Al decir de Taimí García Cartaya, directora de la instalación, las distintas intervenciones se centraron en la revisión de estrategias y el ajuste de indicadores para la observancia de los objetivos institucionales y se abordaron temas relacionados con la planificación docente, el fortalecimiento del trabajo metodológico y el aseguramiento de condiciones materiales y pedagógicas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

La articulación entre los niveles de dirección educativa, con énfasis en la coherencia de las acciones metodológicas y la preparación de los colectivos pedagógicos, también fue una de las principales cuestiones del intercambio. En esta instancia se reiteró la importancia de mantener el acompañamiento técnico a los docentes y de consolidar el trabajo por áreas de conocimiento.

García Cartaya agregó que el análisis también se orientó hacia la implementación de los programas de estudio y la atención a los múltiples procesos evaluativos, así como la actualización de los planes de trabajo.

Asimismo, los docentes y autoridades del gremio educacional allí reunidos ratificaron su compromiso con la materialización de un curso escolar coherente, de calidad y en consonancia con las políticas educativas vigentes.

Fotos facilitadas por la entrevistada.