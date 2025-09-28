28 de septiembre de 2025

Autentican como genuina obra del maestro italiano Caravaggio

Una pintura descartada por las principales casas de subastas y museos como una simple copia ha sido autenticada como una obra genuina del maestro italiano Caravaggio, gracias a un innovador análisis de inteligencia artificial, echando por tierra décadas de consenso experto y potencialmente sumando decenas de millones al valor de la obra.

El análisis de IA, realizado por la firma suiza Art Recognition en colaboración con la Universidad de Liverpool, determinó con un 85,7 pỏr ciento de probabilidad que El Jugador de Laúd, alojado en Badminton House, en Gloucestershire, es una obra auténtica de Michelangelo Merisi da Caravaggio, el revolucionario artista del siglo XVII.

