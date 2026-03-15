La pizzería el Louvre logra estabilidad en los servicios

En tiempos complejos es cuando se constata el sentido de pertenencia de los colectivos, así como la voluntad de superar obstáculos.

De esa estirpe es el equipo de la pizzería El Louvre, trabajadores que desde bien temprano encienden las hornillas de carbón para recibir a cientos de comensales que por allí pasan cada día en busca de alimentos a un precio más asequible.

Consciente de ello, el personal labora desde temprano para tener listo desde las 9:00 a.m. una variedad de ofertas gastronómicas que presentan en la tablilla informativa.

Yelaine Chávez, administradora de este establecimiento que pertenece a la UEB Ranchón El Tenis, explica que gracias al apoyo de las autoridades gubernamentales logran estabilidad en materias primas como la masa de pizza, siendo esta la especialidad de la casa.

El centro posee una línea económica con pizzas que no superan los 80 pesos, en un entorno donde ofertas similares se comercializan a un importe mayor, por lo que la unidad ha devenido en una especie de tabla de salvación para personas con bolsillos más limitados.

Junto a la pastas italianas, también expenden alimentos elaborados como arroz blanco o con subproductos, caldos, entre otras variantes que gozan de bastante aceptación entre los clientes, quienes han establecido una especie de fidelización con el centro.

Son muchos los rostros asiduos que se llegan hasta el lugar cada día como a aquellas fondas de barrio de las que nos hablan los abuelos. Y es que ha surgido un fuerte lazo entre los dependientes y las personas mayores que frecuentan el local para agenciarse el alimento de la jornada.

El trato afable y agilidad en el servicio también caracterizan a la pizzería El Louvre, aunque como toda obra humana su integrantes saben que siempre será perfectible, por lo que trabajarán arduamente para perfeccionar el servicio.