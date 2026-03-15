Gran acogida de Festival de la Salud en Ciénaga de Zapata

Ciénaga de Zapata.- Profesionales de 15 especialidades de instituciones sanitarias de la urbe yumurina y de Jagüey Grande aterrizaron en la comunidad Playa Larga para instalar esa suerte de hospital en la que se convirtieron las diversas consultas.

“La comunidad ha expresado su satisfacción y agradecimiento por la atención recibida y el compromiso de los profesionales…”, publicaron fuentes del policlínico Celia Sánchez en su perfil de Facebook, para quienes la salud es puente de unión y esperanza, en pos de un futuro más sano y humano para todos.

Parte ya de la cotidianidad de no pocas comunidades en esta provincia, la alternativa favorece el acceso de habitantes de lugares remotos como los de la Ciénaga de Zapata a consultas especializadas, las cuales encuentran concentradas en un solo sitio, y en un mismo día.

Acciones como estas gozan de gran acogida, mucho más en una Cuba golpeada por la crisis energética, agravada por la orden ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026 por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, que impuso un bloqueo total a los suministros de combustible al país.

Estas intervenciones comunitarias son consideradas tácita reafirmación del compromiso de los profesionales con una atención cercana, humana y equitativa, algo diametralmente opuesto a lo sucedido antes de 1959 en el mayor y mejor conservado Humedal del Caribe.

Una investigación publicada por la historiadora y máster en ciencias Clara Enma Chávez Álvarez asegura una tasa de mortalidad infantil en 1958, de 75 por cada mil nacidos vivos, más del doble de la del país (calculada en 32,5) y por encima del 45 por ciento reportado como promedio en la provincia de Matanzas.

Con el triunfo de la Revolución sobrevinieron en la Ciénaga dos victorias contundentes, la primera sobre la miseria y el abandono socioeconómico del capitalismo, y la segunda contra los mercenarios que pretendieron, por allí, una invasión imperialista derrotada en Playa Girón el 19 de abril de 1961.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook del policlínico Celia Sánchez Manduley.