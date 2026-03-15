El FC Barcelona arrolla al Sevilla

El FC Barcelona firmó una contundente victoria de 5-2 ante el Sevilla FC en una jornada de Liga marcada por la efectividad ofensiva azulgrana y el protagonismo de varios de sus jugadores clave.

La figura del encuentro fue Raphinha, autor de un hat trick que encarriló el triunfo culé. El brasileño marcó tres veces, dos de ellas desde el punto de penal, con ejecuciones firmes que dejaron sin opciones al guardameta sevillista.

El ataque del Barcelona también contó con el aporte de Dani Olmo, quien amplió la ventaja tras recibir una asistencia del joven mediocampista Marc Bernal. La conexión entre ambos permitió mantener el ritmo ofensivo de un equipo que generó peligro constante durante todo el encuentro.

Otro de los nombres propios de la noche fue João Cancelo. Actuando como lateral izquierdo, el portugués tuvo una actuación determinante, provocó los dos penales que terminaron en goles de Raphinha y cerró el marcador con un potente disparo tras una acción individual que levantó a los aficionados de sus asientos.

El partido también dejó un momento especialmente celebrado por la afición azulgrana, el regreso de Gavi. El mediocampista volvió a disputar minutos tras permanecer más de cinco meses fuera por lesión, recibiendo una ovación del público en su retorno al equipo.

Con esta goleada, el Barcelona refuerza su paso en la competición liguera y confirma el buen momento ofensivo de un conjunto que combina juventud, talento y recuperación de piezas importantes en su plantilla.