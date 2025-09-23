“No existe ninguna enfermedad misteriosa en Cárdenas, ni otra arbovirosis nueva”, aseguró este lunes Andrés Lamas Acevedo, director del Centro provincial de Higiene y Epidemiología en la provincia de Matanzas, en respuesta a los rumores que desde hace unos días se multiplican por el ciberespacio.

Si bien la última semana fue la de mayor número de febriles del año, detectados en la provincia, el incremento se atribuye no solo a la morbilidad sino a una exitosa pesquisa activa. No se reportan pacientes críticos o fallecidos, según confirmaron en conferencia de prensa las autoridades sanitarias.

Lamas Acevedo explicó que las arbovirosis presentes en la provincia son: dengue (circulan los serotipos 3 y 4), Chikungunya y, en menor medida, Oropouche. En el caso del Chikungunya, el brote inició en el central España Republicana (Perico), introducido por un viajero procedente de Bolivia. Entre los síntomas de la enfermedad se encuentran dolores articulares intensos, fiebre elevada y dificultad para caminar. Teniendo en cuenta manifestaciones clínicas, se sospecha de su presencia en casi todos los municipios matanceros, excepto en Ciénaga de Zapata, aunque aún no se ha confirmado por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK). Ya se enviaron a La Habana muestras para ser analizadas.

No obstante, de las arbovirosis la que más preocupa es el dengue porque puede llevar a la gravedad del paciente. En transmisión activa se encuentran Martí y Perico. Los municipios más complicados resultan Matanzas (específicamente en el consejo popular Versalles (zona central), La Playa y el consejo popular Pueblo Nuevo), Cárdenas (sobretodo en las áreas vinculadas a las policlínicos Ramón Martínez, José Antonio Echeverría y Moncada), Jovellanos, Unión de Reyes (Alacranes y la ciudad cabecera), Jagüey Grande y en Colón.

Frente a este escenario, las autoridades priorizan el control focal y adulticida. Se cuenta con 85 bazucas operativas y se gestiona la reparación de otras. “Detectar las zonas más afectadas nos permiten realizar cuadrantes de riesgo y enfocar hacia ellos gran parte de las acciones”, enfatizó el directivo, a la vez que recalcó como vital la participación comunitaria, tal como ocurrió en el central España Republicana donde el trabajo conjunto logró contener el brote.

Según informó el doctor Julio Ernesto Hernández Sánchez, director de Asistencia Médica de la Dirección provincial de Salud, el Sistema de Salud matancero está preparado con 298 camas disponibles para la atención de pacientes con arbovirosis, distribuidas entre las diferentes especialidades como atención al grave y cuidados mínimos. De ellas, 60 camas se encuentran habilitadas en el hospital de Cárdenas, 30 en el Pediátrico y 98 en el hospital provincial clínico quirúrgico Faustino Pérez.

Por su parte, la doctora Yamira López García, directora provincial de Salud, anunció la creación de un equipo multidisciplinario que comenzará a atender posibles secuelas relacionadas con el Chikungunya, que pueden incluir discapacidad motora y dolores articulares persistentes. Este equipo, que incluirá reumatólogos y fisiatras, entre otros especialistas, diseñará un protocolo de actuación para los pacientes que requieran seguimiento.

La tendencia epidemiológica histórica en Matanzas indica que el ascenso de casos relacionados con arbovirosis continuará hasta octubre, para luego mantenerse en meseta y descender en los meses siguientes.

✍️ Ana Cristina Rodríguez Pérez/ periódico Girón