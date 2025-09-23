Transferencias: la excepción sigue siendo la regla

En seguimiento a nuestra investigación sobre la negativa de muchos establecimientos en la calle del paseo en Unión de Reyes a aceptar pagos por transferencia, realizamos un nuevo recorrido.

El resultado fue aún más alarmante: de los tres comercios visitados, solo uno aceptó la modalidad sin objeciones. Los otros dos se negaron, reafirmando que esta práctica irregular persiste y se normaliza.

Este nuevo dato confirma que, lejos de ser casos aislados, la resistencia a cumplir con las disposiciones del Ministerio de Comercio se mantiene como patrón. La población unionense continúa enfrentando obstáculos para ejercer su derecho a pagar por transferencia, en un contexto donde el efectivo escasea y la digitalización debería ser aliada, no enemiga.

Como parte de nuestro recorrido, hoy compartimos las imagenes de los dos establecimiento que se negaron al pago por transferencia.

La transparencia informativa no busca señalar por capricho, sino visibilizar una realidad que afecta directamente al pueblo trabajador. Creemos que mostrar quién cumple y quién no, es una forma legítima de ejercer presión ciudadana.

Desde Radio Unión reiteramos el llamado a las autoridades competentes, especialmente a los cuerpos de inspección, para que actúen con firmeza. La pasividad institucional ante una problemática tan evidente resulta preocupante y deja en desamparo a quienes más necesitan soluciones.

Las fotos que acompañan esta nota pertenecen a los establecimientos que se negaron al pago por transferencia.

✍️ Hanoi Moreno Enríquez y Anamalia Ortiz Biart /📷 Hanoi Moreno